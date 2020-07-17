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События Сегодня, 11:2245
Изменить критерии определения зон карантина решил Минздрав

В Министерстве здравоохранения решили объединить некоторые показатели по коронавирусу в один.

В ведомстве проанализировали все показатели.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, динамику и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

"Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее по каким критериям мы определяем той или иной уровень опасности", - сказал Степанов.

Степанов добавил, что также более четко определили количество заполненных коек.

"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения в правительство", - отметил он.

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Теги: news, новости, Украина, Степанов, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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