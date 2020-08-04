Днепровский суд Киева будет слушать дело Мангера и Левина

Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

Оба являются фигурантами дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Данную информацию РБК-Украина подтвердили в суде.

Сообщается, что территориальная подсудность этого дела определена за Днепровским судом Киева. Защита настаивала на том, чтобы дело передали Херсонскому суду.

Отметим, глава областного совета Херсонской области Владислав Мангер подозревается в том, что именно он заказал нападение на Гандзюк. Левину инкриминируют организацию преступления.