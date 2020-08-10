К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей

По состоянию на среду, 12 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей.
При этом во Львовской области и столице превышены показатели загруженности коек в больницах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:
- Киев (загруженность коек 50,17%)
- Волынская область (выявление 13,74%);
- Житомирская область (выявление 11,89%);
- Ивано-Франковская область (выявление 17,64%);
- Львовская область (загруженность коек 52,81%);
- Одесская область (динамика 27,23%);
- Ровненская область (выявление 16,52%);
- Сумская область (динамика 47,81%);
- Харьковская область (выявление 13,48%);
- Черновицкая область (выявление 18,79%).
Следует подчеркнуть, что в Черновицкой области второй день подряд показатель загруженности коек ниже 50%. Он составляет 47,12%.
Напомним, по состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина были не готовы девять областей.