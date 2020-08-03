В Украине решение об ослаблении уровня опасности в зонах карантина смогут пересматривать не раньше, чем через 14 дней.

Этот период необходим, чтобы определить, достаточно ли стабилизировалась ситуация в регионе.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение по установлению уровня эпидемиологической опасности каждые семь дней.

"Решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемиологической опасности не может быть пересмотрено раньше, чем через 14 дней. Почему важно 14 дней? Максимальный инкубационный период. И этом тот период времени, когда мы можем достаточно четко определить, что ситуация на территории района или города полностью стабилизирована, и мы можем смягчать этот уровень", - добавил Степанов.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинет министров изменил критерии по зонам карантина.

Раньше уровень угрозы определяли по 4 показателям: заполненность больничных коек, количество, тестирований, случаев и динамика роста количества случаев. Последние два показателя объединили в один - будут определять уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.

Количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тысяч населения в течение 7 дней, показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч. Заполненность коек не должна превышать 50%.