Совещание по протестам в Беларуси собрал Лукашенко

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко собрал собрание из-за протестов в стране.
Он называет главными задачами "обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя".
Об этом сообщает "Наша Нива" и "БелТА".
Отметим, в стране после выборов президента ситуация усложнилась.
"Понятно из ситуации, что главными задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления" - заявил Лукашенко.