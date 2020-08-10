Совещание по протестам в Беларуси собрал Лукашенко

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - это страна, которая считается одним из наиболее благополучных мест для проживания во всем мире. Однако стать гражданином Великобритании не так просто. В особенности это стало заметно в последние годы, когда в страну хлынула волна

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