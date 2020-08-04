Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым.

По его словам, безработные "должны быть изучены".

Об этом он заявил на заседании Совбеза Беларуси, передает БЕЛТА

В частности, Лукашенко заявил, что правительству нужно принять все необходимые дополнительные меры для работы экономики. Он также заявил, что безработные "должны быть изучены, и им должна быть предложена работа".

"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться надо на работу тем, кто не работает", - добавил Лукашенко.