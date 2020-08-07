Вспышку COVID-19 выявили в Харьковской прокуратуре

В прокуратуре Харьковской области выявили вспышку коронавируса.

COVID-19 подтвердили у семерых работников прокуратуры.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры области Дмитрий Чубенко, передает Харьков Today.

По его словам, все заболевшие сотрудники находятся на самоизоляции, а их заболевание протекает в легкой форме.

Кроме того, в прокуратуре проверили всех контактных лиц. Им сделали ПЦР-тесты, которые показали негативные результаты.

Также Чубенко сообщил, что в здании прокуратуры провели дезинфекцию, а физический прием граждан временно не проводится.