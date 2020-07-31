Как в Украине будут отмечать День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".

Празднование пройдет без парада и с учетом требований по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, 23 августа, в День государственного флага Украины, в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях должны пройти церемонии торжественного поднятия государственного флага.

"В День независимости Украины, 24 августа 2020 года, в городе Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности", - говорится в документе.

Кроме этого в День независимости будет проведена церемония возложения цветов к памятникам и могилам выдающихся деятелей Украины, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.

"Также правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности", - сообщили в ОП.

Разработать и обеспечить выполнение мероприятий празднования Дня независимости должен Кабинет министров.