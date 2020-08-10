В Минске возобновились столкновения, силовики применили оружие

В столице Беларуси Минске возобновились столкновения между силовиками и демонстрантами.

В одном из микрорайонов силовики применили оружие.

Об этом сообщает TUT.BY.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в микрорайоне Грушевка. На обнародованном видео видно, как два микроавтобуса и полицейский автомобиль подъезжает к зданию, на крыше которого находится один из демонстрантов. Во время того, как силовики бегут к зданию, мужчина с крыши бросил и попал в голову правоохранителю пакет с водой. После этого один из омоновцев применил оружие.

О пострадавших пока неизвестно.

Еще на одном обнародованном видео из Минска видно, как два сотрудника ГАИ пытаются провести силовое задержание человека. В этот момент в один из милицейских автомобилей, который находился на окраине дороги, врезался гражданский внедорожник. После этого человек в балаклаве попытался выбить окно внедорожника, после чего автомобиль попытался скрыться. В то же время милицейский автомобиль пытался протаранить внедорожник, однако врезался в другой автомобиль, который проезжал по дороге.