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События Сегодня, 09:3339
Совместный план по Беларуси согласовали президенты Польши и Литвы

Президенты Польши и Литвы согласовали совместные действия по Беларуси на фоне протестов после выборов президента.

Они подготовили "план из трех пунктов".

Об этом сообщает "Польское радио".

Региональный план для Беларуси будет включать прекращение насилия, освобождение задержанных лиц и начало переговоров "круглого стола" между представителями власти и гражданами. Польша и Литва также адресовала предложения участия в этом посредничестве другим партнерам.

"Мы готовы поддержать реализацию такого трипунктного плана", - заявил глава кабинета президента Польши.

Он отметил, что использование этой инициативы - это внутреннее решение Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны заявил, что Беларуси необходимо мирное урегулирование внутренней политической ситуации.

"Если эту инициативу воспримут негативно, то останутся все другие альтернативы, которые сейчас обсуждают в Литве и в Европейском союзе. Я говорю также о санкциях на национальном и евросоюзном уровнях", - заявил Науседа.

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