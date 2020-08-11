О задержании изготовителей "коктейля Молотова" заявили в МВД Беларуси

В МВД Беларуси заявили, что в Минске сотрудники ОМОНа задержали изготовителей "коктейля Молотова".

Двоих людей задержали, когда они наполняли бутылки зажигательной смесью.

Об этом сообщает прес-служба МВД Беларуси.

Отмечается, что при осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла.

"Задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт "коктейля Молотова" и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов", - утверждают в МВД Беларуси.

Решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков.