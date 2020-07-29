Во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб военнослужащий

Военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб на Донбассе во время выполнения боевой задачи.
Причиной стало неосторожное обращение с оружием.
Об этом сообщили в пресс-центре ОТУ "Север".
Обстоятельства и причины смерти выясняют представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в ВСУ.
"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.