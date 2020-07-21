Как в реальности выглядели римские императоры, показать известному дизайнеру помогла нейросеть

Знаменитый искусствовед, архитектор и дизайнер Дэниел Вошарт с помощью нейросетевого инструмента Artbreeder и Photoshop воссоздал портреты 54 римских правителей, используя их многочисленные мраморные бюсты.

Об этом сообщает News.artnet.

Artbreeder - инструмент, доступный даже для простых пользователей: каждый может загрузить два изображения, а программа сама их соединит. Однако Вошарт для создания каждого портрета использовал десятки изображений бюстов императора. С помощью фоторедакторов, он удалил трещины, добавил текстуру кожи и цвет глаз. Чтобы приблизить их к реальности, он изучал семейное происхождение императоров, чтобы угадать цвет кожи.

"Когда вы делаете фото реалистичными, легко выделить из оригинала любое выражение и характер. Я очень старался этого придерживаться. Бюст Флориана, который я использовал в качестве исходного материала, не имел большого академического веса, но я считал, что это выражение было захватывающим. Это надо было сохранить. Чем больше выражение является нейтральным, тем труднее сохранять фотореалистичность", - рассказал дизайнер.

Для предыдущих проектов Вошарт также использовал компьютерную программу для создания портретов египетских мумий и преобразования серии образных скульптур из глины, созданных студентами Нью-Йоркской академии искусств, в реалистичные лица.