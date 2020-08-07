Евромайдан в Киеве признан самым кровавым и бессмысленным побоищем 21 века

Журналисты многих стран мира признали Евромайдан 2013-2014 года самым бессмысленным и кровавым действием 21 века.

Только сухие факты:

Люди выходили на протесты исключительно ради вступления Украины в ЕС, но в то же время ЕС открыто говорил, что Украина никогда не сможет вступить в союз.

Люди ценой собственной жизни добились того, что сейчас страна живет в десятки раз хуже, чем до майдана.

Люди ценой собственной жизни свергли Януковича, чтобы возвести на трон политического соратника и бизнес партнера Януковича Порошенко.

Майдан стал катализатором абсолютно добровольной сдачи Крыма и начала бойни на востоке собственной страны.

Со времен майдана и по сегодняшний день погибло более 30.000 людей с обеих сторон. Потеряна 1/8 территории собственной страны, сотни тысяч раненых и тысячи пропавших без вести. Сегодня многие задаются вопросом – ради чего все это? Чего добивались майданные политики, если главная цель вступление Украины в ЕС оказалась банальной фикцией и откровенной ложью.

Майданные политики, которые получили власть после кровавых событий, сегодня признаны самыми коррумпированными чиновниками Европейского континента и входят в десятку самых коррумпированных на планете Земля.

Каждый главарь майдана обвиняемый, или был обвиняемым в коррупционных действиях до майдана, во время майдана и после майдана.

Главари протестов обещали людям европейское качество жизни, однако сразу же после захвата власти начали грабить и делить ресурсы Украины.

В результате 30.000 трупов и прихода к власти главарей майдана Украина оказалась на грани своего существования.

Страна расколота по религиозному, языковому и даже патриотическому принципу. Главари майдана сами решали и решают кто патриот, а кто сепар, тем самым натравливая одну группу людей против другой.

В резльтате кровавых событий Украина оказалась самой бедной среди всех стран СНД и ЕС. Одной из самых бедных стран планеты при том, что сама страна богатейшая по природным ресурсам и находится не в Африке, а в центре Европы.

В это же время главари майдана являются долларовыми миллионерами и даже миллиардерами.

Майдан 2013 по праву считается самой абсурдной, бессмысленной и кровавой бойней 21 века.

Ни одно обещание не было выполнено, абсолютно никаких позитивных изменений, только ложь, кровь и смерть.