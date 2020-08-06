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События Сегодня, 12:5945
Не ехать в Беларусь украинцам рекомендует МИД

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь.

В стране с 9 августа продолжаются протесты после выборов президента республики.

Об этом в ходе брифинга сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что поскольку ситуация в Беларуси остается напряженной, вчера министерство дало рекомендацию гражданам, которые уже находятся на территории республики, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста.

"Сегодня МИД выдает новую рекомендацию гражданам Украины - воздержаться от поездок в республику Беларусь до стабилизации ситуации и дальнейших объявлений", - подчеркнул Кулеба.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
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