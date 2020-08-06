Границы более 40 стран открыты для украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 42 страны открыли свои границы для наших граждан. Границы открыты полностью или с определенными условиями.
Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на 4", - отметил министр.
В частности, в перечень вошла Армения, туда можно приехать при условии 14 дней самоизоляции. Также украинцы могут путешествовать в Буркина-Фасо, Того и Чад.
Кроме того, Кулеба напомнил о 38 странах, куда могут въезжать украинцы:
- Турция,
- Сербия,
- Албания,
- Северная Македония,
- Черногория,
- Беларусь,
- Великобритания,
- США,
- Мексика,
- Египет,
- Тунис,
- Республика Корея,
- Ирак,
- Иран,
- Афганистан,
- Южный Судан,
- Эфиопия,
- Сомали,
- Кения,
- Замбия,
- Танзания,
- Бурунди,
- Сейшельские острова,
- Багамские острова,
- Ливан,
- Болгария,
- Словения,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Ирландия,
- Мальдивы,
- Антигуа и Барбуда,
- Эквадор,
- Ямайка,
- Камбоджа,
- Коморские острова,
- Пакистан,
- Пуэрто-Рико,
- Сент-Люсия.
Кроме того, ведомство рекомендует перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте нашего МИД или на сайтах МИД других стран.