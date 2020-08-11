Игорный бизнес на территории области запретила Тернопольская ОГА

Депутаты Тернопольского областного совета на очередной сессии поддержали инициированный представителями партии "Батькивщина" решение о запрете игорного бизнеса на территории области.

Об этом сообщил председатель партийной организации "Батькивщина" Василий Деревляный на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области поддержали 34 депутата.

"11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция "Батькивщина" вынесла на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовало 34 депутата, решение принято", - отметил Деревляный.