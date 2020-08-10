Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в связи с задержанием украинцев в Беларуси просит ООН и ОБСЕ содействовать их правовой защите

Обращение также направлено и белорусской стороне.

Об этом говорится в сообщении Офиса омбудсмена в Telegram.

Сообщается, что Денисова обратилась к белорусскому омбудсмену с просьбой обеспечить правовую защиту волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается.

Она также призвала верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, главу ОБСЕ Эдди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным украинцам.

"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой", - добавила Денисова.