Посредничество для урегулирования в Беларуси предлагают Польша и страны Балтии

Лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предлагают свое посредничество для урегулирования ситуации в Беларуси.

Они также призывают остановить насилие.

Совместное заявление опубликовано на сайте президента Польши.

В обращении подчеркивается, что ближайшие соседи Беларуси в регионе заинтересованы в стабильной, демократической, процветающей и независимой Беларуси.

Поэтому представителей органов власти Беларуси призывают:

снизить напряженность и прекратить применение силы против граждан

немедленно освободить задержанных участников протестов и прекратить их дальнейшее преследование

немедленно инициировать диалог с белорусским народом, прислушиваться к голосу граждан и гарантировать их свободу слова

"Если белорусские власти выполнят эти требования, дверь для сотрудничества с международным сообществом должна остаться открытой. Изоляция - не путь к процветанию и развитию ни для одной нации. Мы готовы предложить свое посредническое обязательство для достижения мирного урегулирования в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета Беларуси", - говорится в обращении.

Подписи под этим заявлением поставили президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа.