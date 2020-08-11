Акция солидарности проходит под посольством Беларуси в Киеве

Приобретение автомобиля – ответственный процесс. В ходе этого мероприятия человеку необходимо не только выбрать достойную марку, но и проконтролировать, чтобы новая машина пребывала в отличном техническом состоянии. О последнем не стоит сильно беспокоиться, когда покупаете новый автомобиль в

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