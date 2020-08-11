Акция солидарности проходит под посольством Беларуси в Киеве

В четверг, 13 августа, в Киеве под посольством Беларуси проходит акция солидарности.
Под диппредставительством собрались более сотни людей.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
На мирной акции демонстранты требуют расследовать действия правоохранителей во время протестов в Беларуси. А также освободить задержанных участников и участниц митингов.
Участники акции выкрикивали лозунги "Свободу политзаключенным", "Лукашенко в тюрьму", "Жыве Беларусь".
Также демонстранты жгли файеры под зданием посольства.