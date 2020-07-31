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События Вчера, 20:5761
На зоны карантина по новым правилам поделили Украину

Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на новые зоны карантина.

В Украине изменили показатели по коронавирусу.

Об этом сообщил министр здравоохранения'я Максим Степанов на брифинге.

Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС в "красную зону" попали: Городенковский и Косовские районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенской районы Ровенской области; Кицманской район Черновицкой области.

В "оранжевую зону" вошли: Луцкий и Любашевский районы Волынской области; город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области; города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области; Николаевский и Саратский районы Одесской области; город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области; город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области; город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

В "желтой зоне" оказались: Киев; города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области; город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области; город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области; города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области; город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области; Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

"К регионам со значительным распространением COVID-19 вошли город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области", - отметил Степанов.

Новые карантинные зоны вступают в силу с 00:00 17 августа.

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