В "желтую зону" карантина попал Киев

Город Киев попал в "желтую зону" карантина. Такое решение накануне приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в столице был превышен показатель заболеваемости выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней.
"Если мы говорим о городе Киеве, который относится к желтому уровню эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусом", - сообщил Степанов.
Отметим, что Киев официально попадет в "желтую зону" в 00:00 17 августа.
В "желтой зоне":
- запрещено находится без маски или респиратора в общественных зданиях и транспорте;
- не более одного лица на 5 кв. метра в случае проведения массовых мероприятий;
- заполненность кинотеатров и театров должна составлять до 50%;
- разрешена перевозка пассажиров только на сидячих местах;
- запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно);