В "желтую зону" карантина попал Киев

Город Киев попал в "желтую зону" карантина. Такое решение накануне приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в столице был превышен показатель заболеваемости выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за 14 дней.

"Если мы говорим о городе Киеве, который относится к желтому уровню эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусом", - сообщил Степанов.

Отметим, что Киев официально попадет в "желтую зону" в 00:00 17 августа.

В "желтой зоне":