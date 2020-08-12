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События Вчера, 22:5836
В "красную зону" попали Три города и пять районов

По итогам сегодняшнего пересмотра три города и пять районов попали в "красную зону" карантина.

Под самые жесткие карантинные ограничения попали населенные пункты в пяти областях.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, в "красную зону" попали:

  • Ивано-Франковская область - Городенковский и Косовский районы
  • Львовская область - Самбор
  • Одесская область - Беляевка
  • Ровенская область - Дубно, Костопольский и Ровенский районы
  • Черновицкая область - Кицманский район

"Красная зона" предусматривает самые жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещается работа общественного транспорта; посещение учреждений образования; работа ТРЦ, кинотеатров, кафе и ресторанов.

Кроме того, в таком регионе действуют ограничения из других карантинных зон - масочный режим в общественных местах, запрет на работу гостиниц, развлекательных заведений, спортзалов, запрет на плановые госпитализации и посещение органов соцзащиты.

Отметим, вышеперечисленные ограничения теперь будут действовать как минимум 14 дней.

Как заявил Максим Степанов, карантинные зоны будут устанавливаться каждые 7 дней. Однако несмотря на это, решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровня эпидемиологической опасности можно пересматривать не ранее чем через 14 дней.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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