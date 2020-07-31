Троих задержанных украинцев освободила Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня в Беларуси были освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина.

Сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишка.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Украинцы были задержаны 12 августа. Президент заявил, что они не нарушали никаких законов Беларуси и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях.

"Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина... Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста", - написал Зеленский.