Критерии определения стран "зеленой зоны" для въезда обновила Украина

Кабинет министров обновил правила въезда в Украину из-за границы.

Правительство установило один критерий для определения иностранного государства как "страны со значительным распространением CОVID-19".

Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства, датированное 12 августа.

Кабмин установил, что государством с широким распространением коронавируса теперь является страна, в которой количество новых зарегистрированных случаев заражения на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

При этом ранее было два критерия определения государства с широким распространением COVID-19.

Перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.

Так, все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или придерживаться в течение 14 дней самоизоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Кроме того, иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.