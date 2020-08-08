Перечень лиц, от которых не требуют самоизоляцию при въезде расширили в Украине

В Украине расширили круг лиц, от которых не требуют самоизоляцию при въезде в страну.

Перечень расширил Кабинет министров своим решением.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации", - информируют пограничники.

Кроме того, исключение по самоизоляции при пересечении границы также сделано для: