Избиение задержанных в камерах отрицают в МВД Беларуси

Замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков заявил, что в изоляторах не было никаких издевательств над задержанными во время протестов.

Тем временем, люди, которых освободили говорят об обратном.

Об этом он заявил журналистам, передает белорусская служба "Радио Свобода".

Кроме того, у вышедших на свободу - очевидные следы побоев.

"Мне сказали, что в камере никого не избивали", - сказал Барсуков.

Напомним, одна из задержанных рассказала, что в камеры, рассчитанные на 4 человека, помещали по 50 человек.

"ОМОН… Это просто… Сегодня я ночевал на улице и слышал, как человека избивали, заставляли кричать: "Я люблю ОМОН", - рассказал мужчина, которого сегодня выпустили.