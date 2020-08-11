Президент заявил что Украина находится на грани второй волны коронавируса

Убеждение, что классификацию «тоник» и «лосьон» придумали маркетологи для привлечения большего числа клиентов, ложное. Если бы кожа умела говорить, она смогла бы более убедительно об этом рассказать. А пока она просто терпит, изредка подавая сигнальные «прыщики».

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