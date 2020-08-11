Президент заявил что Украина находится на грани второй волны коронавируса

В Украине сегодня зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу.
Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.
Об этом он заявил на совещании, передает пресс-служба Офиса президента.
Он обратился к главам облгосадминистраций.
"Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещений массовых мероприятий", - сказал Зеленский.