Лукашенко призвал не выходить на акции протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание с членами Совета безопасности.

Во время него глава государства призвал жителей страны не ходить на акции протестов.

Об этом сообщает издание "Белта"

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко.

Также президент прокомментировал общую ситуацию в Беларуси.

"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать", - сказал Лукашенко.

Напомним, с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.