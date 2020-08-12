 

Лукашенко призвал не выходить на акции протестов

События Сегодня, 20:0759
Лукашенко призвал не выходить на акции протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание с членами Совета безопасности.

Во время него глава государства призвал жителей страны не ходить на акции протестов.

Об этом сообщает издание "Белта"

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко.

Также президент прокомментировал общую ситуацию в Беларуси.

"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать", - сказал Лукашенко.

Напомним, с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo, протесты  
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