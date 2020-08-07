В Одессу для ликвидации разлива нефти из танкера Delfi доставили спецсредства

В Одессу для ликвидации разлива нефти из танкера Delfi доставили специальные средства.

Также в районе затонувшего танкера Delfi работают три водолазные станции, которые удаляют песок с помощью пожарного насоса плавкрана.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

По его словам, сейчас продолжается обустройство, подготовка и монтаж деревянного риштовочного мостика к торцу носовой переборки.

"Чтобы ликвидировать разлив нефти в акватории Черного моря, доставляются специальные средства. Это 280 кг абсорбента и 60 л жидкого реагента. Кроме того, продолжаются работы по удалению подводных препятствий для поднятия танкера", - сообщил Криклий.

По его словам, в ближайшее время пляж "Дельфин" станет свободным от металлолома.

Напомним, танкер затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. Судовладелец должен был убрать танкер до 20 июля, однако все попытки завершились неудачно.