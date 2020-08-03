Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.08 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 15 августа 2020 - 89 719 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 1847 новых случаев за сутки - это новый рекорд!!!
Умерло 2044 человека (+33 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровели - 47430 (+633).
До сих пор болеют: 40245.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 11 824 человека инфицированы за все время (+166 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 10392 (+232).
3. Черновицкая область - 7434 (+170).
3. Ровенская область - 7433 (+107).
5. Ивано-Франковская область - 6468 (+148).
6. Закарпатская область - 6170 (90).
7. Харьковская область - 5837 (+254).
8. Одесская область - 4871 (+139).
9. Волынская область - 4590 (+61).
10. Киевская область - 4495 (+66).
11. Тернопольская область - 3635 (+97).
12. Винницкая область - 3175 (+46).
13. Житомирская область - 2377 (+44).
14. Днепропетровская область - 1699 (41).
15. Хмельницкая область - 1539 (25).
16. Черниговская область - 1174 (+20).
17. Черкасская область - 1114 (22).
18. Донецкая область - 1073 (24).
19. Запорожская область - 1052 (+14).
20. Сумская область - 815 (32).
21. Николаевская область - 797 (27).
22. Кировоградская область - 739 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
23. Полтавская область - 544 (11).
24. Херсонская область - 294 (4).
25. Луганская область - 178 (7).