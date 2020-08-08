Новый указ по ограничению работы TikTok подписал Трамп

Дональд Трамп потребовал от компании ByteDance избавиться от активов в США, связанных с приложением TikTok.
Свое решение президент США аргументировал наличием угроз для национальной безопасности.
Об этом говорится в указе президента, сообщает пресс-служба Белого дома.
Документ запрещает сделку по приобретению компанией ByteDance (владелец TikTok, - ред.) музыкального сервиса musical.ly.
Как отмечается в указе, после сделки произошло слияние TikTok и сервиса musical.ly. Таким образом, ByteDance создала единую платформу.
Трамп в своем указе дал компании 90 дней на то, чтобы отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, которые были собраны в США при помощи TikTok или musical.ly.