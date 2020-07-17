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События Сегодня, 11:2739
Продлили прием документов на обучение абитуриентов из ОРДЛО

Прием документов в ВУЗы для иностранных студентов и абитуриентов с временно оккупированных территорий продлят.

Они могут связаться с Министерством образования и науки и получить приглашение и подробные инструкции о порядке действий при поступлении.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телеканала "Дом".

В частности, прием документов на бюджетную форму обучения от абитуриентов из оккупированных территорий продлили до 23 октября, а для иностранцев - до 15 декабря.

"Самое главное - они нам должны дать хотя бы какой-то сигнал о том, что они хотят учиться в Украине. С помощью официальной почты, электронной, а также Viber, Telegram, Facebook", - сказал замминистра.

В МОН отметили, что из-за эпидемии коронавируса количество иностранных абитуриентов будет ниже, чем в прошлые годы, однако набор не отменяли. На обучение в Украину больше всего студентов-иностранцев приезжают из таких стран, как Индия, Марокко, Азербайджан, Китай.

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Теги: news, новости, Украина, Абитуриенты, ОРДЛО, 7dniv, 7dnivinfo  
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