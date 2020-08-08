 

Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне коронавируса

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Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне коронавируса

Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.

В частности, речь идет о подготовке больниц второй волны.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, Минздрав призвал все регионы срочно провести необходимые подготовку для того, чтобы оказывать медицинскую помощь больным COVID-19.

"Для этого комиссия поручила как можно скорее заключить договора с Национальной службой здоровья больницам второй волны, которые приобщаются к лечению больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме этого, комиссия выразила обеспокоенность стремительным ростом заболевания в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской областях. Местным властям рекомендовали усилить информирование населения и меры предосторожности.

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Теги: news, новости, Украина, Минздрав, 7dniv, 7dnivinfo  
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