Совет по передаче власти начал формировать штаб Тихановской

Штаб главной опонентки действующей власти Беларуси Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти в стране.
Не все желающие войдут в его основной состав, но "все смогут делиться идеями".
Об этом сообщила пресс-служба штаба на своей странице в одной из российских соцсетей.
В штабе сообщили, что принимаются заявки от потенциальных членов.
"Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - отмечается в сообщении.
Критерии для принятия в координационный совет:
- уважение в обществе, доверие социальной группы;
- гражданин Беларуси, может очно принимать участие в совете;
- считает, что выборы прошли с нарушениями, что это привело к насилию и требует "реакции общества для организации трансфера власти";
- готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения и уважать мнение других членов совета.