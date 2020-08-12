Совет по передаче власти начал формировать штаб Тихановской

Штаб главной опонентки действующей власти Беларуси Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти в стране.

Не все желающие войдут в его основной состав, но "все смогут делиться идеями".

Об этом сообщила пресс-служба штаба на своей странице в одной из российских соцсетей.

В штабе сообщили, что принимаются заявки от потенциальных членов.

"Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - отмечается в сообщении.

Критерии для принятия в координационный совет: