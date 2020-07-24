Рейсы в Киев возобновляет Air Astana

Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит полеты в Украину с 19 августа.

Эта авиакомпания намерена летать на линии Алматы-Киев три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Отметим, это уже третья попытка Air Astana возобновить рейсы в Украину, потому что из-за усиления карантина в Казахстане возобновление полетов откладывали.

По состоянию на сейчас, Казахстан требует от выезжающих из Украины предъявить действующую справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, которая подтверждает, что пассажир не болен.