Более 50% коек для пациентов с коронавирусом заняты в Киеве и двух областях

По данным Министерства здравоохранения Украины, в Киеве, Львовской и Черновицкой областях в больницах для пациентов больных коронавирусом загруженность коек составляет более 50%.

Наименьшее количество коек заполнено в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, загруженность коек в больницах на данный момент составляет 24% от общего количества мест, выделенных для лечения больных COVID-19. Самый высокий показатель в Киеве - 52%, Львовской области - 52,8%, Черновицкой области - 52,4% и Ивано-Франковской области - 48,8%.