Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили в Украине

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине.

Высокая вероятность пожаров ожидается 15-17 августа.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 15-17 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с начала года в пожарах погибли почти 1000 человек.

В 2020 году произошло 66 642 пожара. Из них 18 820 - в жилом секторе; 1122 - в производственной сфере; 2432 - в транспорте; 44 268 пожаров произошли по другим причинам.