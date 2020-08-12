Перебросить десантников в Гродно поручил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

По его словам, наблюдать за тем, что происходит на этих территориях спокойно не можно.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко заявил, что его волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних стран - в Польше и Литве. Там, как известно, проходят военные учения натовских войск.

"Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - заявил он.

Он также высказался насчет задач, стоящих перед бригадой в Бресте.

"Пусть в Бресте эта наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", - заявил он.