 

Перебросить десантников в Гродно поручил Лукашенко

События Сегодня, 09:2869
Перебросить десантников в Гродно поручил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

По его словам, наблюдать за тем, что происходит на этих территориях спокойно не можно.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

Лукашенко заявил, что его волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних стран - в Польше и Литве. Там, как известно, проходят военные учения натовских войск.

"Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - заявил он.

Он также высказался насчет задач, стоящих перед бригадой в Бресте.

"Пусть в Бресте эта наша десантно-штурмовая бригада остается и работает во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе", - заявил он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo, Беларусь, Протесты  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

Помощь по обеспечению безопасности Беларуси окажет Россия
Помощь по обеспечению безопасности Беларуси окажет Россия
Вчера, 22:14
О внешнем вмешательстве из-за протестов заявил Лукашенко
О внешнем вмешательстве из-за протестов заявил Лукашенко
Вчера, 17:04
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым
12-авг-2020, 16:11
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал земельную реформу в Украине и заявил, что не видит необходимости в приватизации земель
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал земельную реформу в Украине и заявил, что не видит необходимости в приватизации земель
4-авг-2020, 15:09
Лукашенко заявил, что в Беларусь собирались перебросить до 200 наемников
Лукашенко заявил, что в Беларусь собирались перебросить до 200 наемников
2-авг-2020, 11:19

Последние новости

12:22
События
Бюджетников на митинг в поддержку Лукашенко сгоняют в Минск
12:15
События
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано
12:10
События
Рекордное количество вакцин против гриппа выпустили мировые производители
11:00
События
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подумает о помиловании бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена
09:44
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (16.08.20)
09:42
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 16 Августа
09:32
События
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни
09:28
События
Перебросить десантников в Гродно поручил Лукашенко
09:25
Политика
Санкции следует применить только к высшим лицам в руководстве Беларуси, - Чапутович
09:24
События
Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили в Украине
09:22
События
Около 20 тысяч человек прошли колонной по городу в беларусском Бресте
09:20
События
Начало военных учений из-за COVID-19 отложили Южная Корея и США
09:09
События
Умер младший брат президента США Дональда Трампа Роберт
09:08
Политика
Акции протеста первым из белорусских дипломатов поддержал посол в Словакии
08:58
События
В Украине по состоянию на утро 16 августа 2020 - 91 356 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
Вчера, 2020-08-15
23:11
Экономика
В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться - заявил Шмыгаль
22:14
Политика
Помощь по обеспечению безопасности Беларуси окажет Россия
20:52
События
Возможность побега в Россию обсуждают у Лукашенко
20:49
События
На Донбассе сохраняется режим "тишины"
20:47
События
Более 50% коек для пациентов с коронавирусом заняты в Киеве и двух областях

Новости ТОП-7

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в связи с задержанием украинцев в Беларуси просит ООН и ОБСЕ содействовать их правовой защите1432
В Украине по состоянию на утро 16 августа 2020 - 91 356 человек инфицированых коронавирусом COVID-191105
Были объявлены официальные результаты выборов в Беларуси210
На выдачу "вагнеровцев" России отреагировал Зеленский191
На масштабные забастовки в Беларуси отреагировал Лукашенко190
Глубину падения экономики Украины во время карантина оценил Госстат177
Заочные дела по Майдану и захвату Крыма остановлены176

Досуг

Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими
Вчера, 20:0192
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский — купить стерилизаторы для медицинских лабораторных инструментов  | Цена | Киев, Харьков, Одесса, Днепр
14-авг-2020, 17:22137
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Електрика – один з найважливіших винаходів людства. Життя без побутової техніки, гаджетів та різноманітного обладнання просто неможливе. Тому під час ремонту вагоме місце відводиться під розводку електромережі. Якщо у вас є необхідний досвід та інструменти, можна спробувати зайнятись
14-авг-2020, 14:21127
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Убеждение, что классификацию «тоник» и «лосьон» придумали маркетологи для привлечения большего числа клиентов, ложное. Если бы кожа умела говорить, она смогла бы более убедительно об этом рассказать. А пока она просто терпит, изредка подавая сигнальные «прыщики».
14-авг-2020, 12:33125
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Дизель-генераторы от своих аналогов отличаются экономичны расходом топлива, длительной работе, большому эксплуатационному ресурсу.
13-авг-2020, 23:02165
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
Стильные трехуровневые домо-квартиры QDRO – terraced house с собственным двором — отличная альтернатива загородному дому. Объект находится на территории коттеджного городка «Конык», в Голосеевском районе столицы. Неподалеку расположен заказник «Жуков остров» и
13-авг-2020, 19:44129

События

Бюджетников на митинг в поддержку Лукашенко сгоняют в Минск
Бюджетников на митинг в поддержку Лукашенко сгоняют в Минск
Замечены колонны автобусов, направляющихся в Минск
Сегодня, 12:22158
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано
Ни один военный не пострадал
Сегодня, 12:1546
Рекордное количество вакцин против гриппа выпустили мировые производители
Рекордное количество вакцин против гриппа выпустили мировые производители
Таким образом планируют уменьшить нагрузки на больницы
Сегодня, 12:1052
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подумает о помиловании бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подумает о помиловании бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена
Трамп подумает о помиловании Сноудена и его возвращении в США
Сегодня, 11:0064
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни
Максим Ткачук, 12-летний школьник из Волыни, которого весной националисты из "Свободы" травили за победу на песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне с песней "Смуглянка",  будет участвовать в национальном отборе на детское "Евровидение-2020".
Сегодня, 09:3267
Перебросить десантников в Гродно поручил Лукашенко
Перебросить десантников в Гродно поручил Лукашенко
Лукашенко также высказался насчет задач, стоящих перед бригадой в Бресте
Сегодня, 09:2870
7 Днів