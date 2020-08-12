В воскресенье ночью, 16 августа, во Львовской области перевернулся грузовик и полностью заблокировал движение на трассе Киев-Чоп.

Водителя доставили в больницу.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосдаминистрации.

Так, примерно в 01:20 между населенными пунктами Сколе и Коростов перевернулся грузовик, которым управлял житель Закарпатской области.

В результате аварии водитель автомобиля с диагнозом "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, порез руки", в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

"Автомобилем был полностью перекрыт проезд по автодороге Киев-Чоп. Объезд перекрытого участка был организован по автодороге Сходница-Турка. С 4:00 организовано реверсивное движение между населенными пунктами Сколе и Коростив", - говорится в сообщении.