Провластный митинг организовали в центре Минска

В воскресенье, 16 августа, в центре Минска собираются демонстранты, которые будут поддерживать нынешнюю власть в Беларуси.

Около 12:00 дня люди начали идти в сторону площади Независимости.

Об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, часть демонстрантов прибыли автобусами - их выгрузили возле дворца культуры железнодорожников, где также вручили красно-зеленые флаги страны.

Вторая часть участников провластного митинга приехала поездом из Бреста. Мало кто из демонстрантов соглашается общаться с прессой.

Люди не говорят, с какой целью приехали, но одна из женщин уточнила, что "никто не заставлял приезжать".

"Привезенные из регионов участники митинга в поддержку Лукашенко скандируют "За батьку". Организованные группы по 30-40 человек продолжают подвозить к площади. Их не досматривают на входе, хотя одиночек проверяют довольно тщательно", - отмечает издание.

Журналистам также удалось пообщаться с людьми, которые пришли на провластный митинг.