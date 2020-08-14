 

В "Слуге народа" напомнили Белорусскому лидеру о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича

События Сегодня, 17:4843
В "Слуге народа" напомнили Белорусскому лидеру о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича

В парламентской фракции "Слуга народа" отреагировали на заявления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко о возможной помощи из России для подавления протестов.

Белорусскому лидеру напомнили о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича.

Заявление в своем Facebook опубликовал нардеп Богдан Яременко.

В частности, нардепы осуждают проявления насилия со стороны режима Лукашенко, а также нарушение прав граждан Украины, которых задерживали якобы за участие в массовых беспорядках. Правящая партия Украины солидарна с решением Европейского союза не признавать результаты выборов президента Беларуси и заявляет о массовых фальсификациях.

Кроме того, в "Слуге народа" предостерегают власти Беларуси от войны с собственным народом.

"Особенно обращаем внимание де-факто президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича, чье обращение за помощью в войне против собственного народа к Российской Федерации привело к внешней вооруженной агрессии", - говорится в заявлении.

В связи с выдачей России арестованных боевиков ЧВК "Вагнера", часть которых воевала на Донбассе, "Слуга народа" обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением перенести работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Беларуси, приостановить политический диалог, а также поручить украинских органам расследование в отношении руководства Беларуси.

Также от Кабинета министров требуют не допустить экспорт в Беларусь специальных средств, которые можно использовать для подавления протестов, запретить Александру Лукашенко въезд на территорию Украины.

На данный момент заявление подписали 12 нардепов.

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Теги: news, Новости, Украина, Слуга_народа, Белорусь, Протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
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