К участникам провластного митинга обратился Лукашенко

В воскресенье, 16 августа, президент Беларуси Лукашенко обратился к участникам провластного митинга в центре Минска.

По его словам, людей собрали на митинг не для того, чтобы они защитили президента.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции. Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили... Я не сторонник улиц и площадей... Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников - мы построили суверенное, независимое государство, время выбрало нас и мы это сделали Это не моя вина, что пришлось позвать вас на помощь...", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что ближайшие соседи, в том числе Украина, выступают за повторные выборы.

"Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство... Я никогда не пойду на слом нашего государства. Вы просили навести порядок, я его навел. Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну", - отметил беларусский президент.