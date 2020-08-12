 

Общенациональная забастовка объявлена в Беларуси

События Вчера, 21:0577
Общенациональная забастовка объявлена в Беларуси

В продолжение протестов в Беларуси объявлена общенациональная забастовка с 17 августа.

Забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta Live.

Отметим, участники массовых акций требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко. При этом в сообщении не указано, кто конкретно будет участвовать в забастовке.

Также сообщается, что протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Протестующие с 17:00 пройдут от Стелы по проспекту Победителей до ГУМа, после чего вернутся на площадь Независимости.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Забастовка, Беларусь, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

Повторные выборы отверг Лукашенко
Повторные выборы отверг Лукашенко
Вчера, 16:42
В Беларуси протесты состоялись в 25 населенных пунктах
В Беларуси протесты состоялись в 25 населенных пунктах
12-авг-2020, 14:37
Действия ОМОНа против демонстрантов парламент Беларуси назвал адекватными
Действия ОМОНа против демонстрантов парламент Беларуси назвал адекватными
11-авг-2020, 19:35
Первое заявление после выборов сделал Лукашенко
Первое заявление после выборов сделал Лукашенко
10-авг-2020, 11:34
О первом погибшем в ходе протестов сообщают в Беларуси
О первом погибшем в ходе протестов сообщают в Беларуси
10-авг-2020, 09:49

Последние новости

Вчера, 2020-08-16
23:08
Политика
О возможном переносе местных выборов заявил Ляшко
23:06
События
Силовики в Минске задержали нескольких участников акции
23:05
События
По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко
21:05
События
Общенациональная забастовка объявлена в Беларуси
21:03
События
Около 100 тысяч человек в Минске собрала цепь солидарности
20:12
События
К участникам провластного митинга обратился Лукашенко
17:52
Публикации
Эксклюзив
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
17:48
События
В "Слуге народа" напомнили Белорусскому лидеру о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича
17:42
События
Что делали в Беларуси рассказали выданные РФ боевики "Вагнера"
16:42
События
Повторные выборы отверг Лукашенко
14:41
Политика
О возможности повторных выборов заявили в парламенте Беларуси
14:39
События
Провластный митинг организовали в центре Минска
14:38
События
Остановить митинги в стране призвала православная церковь Беларуси
14:35
События
Во Львовской области перевернулся грузовик и полностью заблокировал движение на трассе Киев-Чоп
12:22
События
Бюджетников на митинг в поддержку Лукашенко сгоняют в Минск
12:15
События
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано
12:10
События
Рекордное количество вакцин против гриппа выпустили мировые производители
11:00
События
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подумает о помиловании бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена
09:44
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (16.08.20)
09:42
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 16 Августа

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12496
В Украине по состоянию на утро 16 августа 2020 - 91 356 человек инфицированых коронавирусом COVID-192380
Были объявлены официальные результаты выборов в Беларуси229
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано222
На выдачу "вагнеровцев" России отреагировал Зеленский216
Какие сегодня праздники, события - 16 Августа207
В Ужгороде заработал открытый офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"205

Досуг

Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими
15-авг-2020, 20:01111
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский — купить стерилизаторы для медицинских лабораторных инструментов  | Цена | Киев, Харьков, Одесса, Днепр
14-авг-2020, 17:22150
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Електрика – один з найважливіших винаходів людства. Життя без побутової техніки, гаджетів та різноманітного обладнання просто неможливе. Тому під час ремонту вагоме місце відводиться під розводку електромережі. Якщо у вас є необхідний досвід та інструменти, можна спробувати зайнятись
14-авг-2020, 14:21133
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Убеждение, что классификацию «тоник» и «лосьон» придумали маркетологи для привлечения большего числа клиентов, ложное. Если бы кожа умела говорить, она смогла бы более убедительно об этом рассказать. А пока она просто терпит, изредка подавая сигнальные «прыщики».
14-авг-2020, 12:33142
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Дизель-генераторы от своих аналогов отличаются экономичны расходом топлива, длительной работе, большому эксплуатационному ресурсу.
13-авг-2020, 23:02170
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
Стильные трехуровневые домо-квартиры QDRO – terraced house с собственным двором — отличная альтернатива загородному дому. Объект находится на территории коттеджного городка «Конык», в Голосеевском районе столицы. Неподалеку расположен заказник «Жуков остров» и
13-авг-2020, 19:44135

События

Силовики в Минске задержали нескольких участников акции
Силовики в Минске задержали нескольких участников акции
Задержание произошло возле местного ГУМа
Вчера, 23:0645
По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко
По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко
В протестах принимают участие сотни тысяч человек
Вчера, 23:0563
Общенациональная забастовка объявлена в Беларуси
Общенациональная забастовка объявлена в Беларуси
Забастовка начнется 17 августа
Вчера, 21:0578
Около 100 тысяч человек в Минске собрала цепь солидарности
Около 100 тысяч человек в Минске собрала цепь солидарности
В Бресте растянули флаг длинной в 100 метров
Вчера, 21:0367
К участникам провластного митинга обратился Лукашенко
К участникам провластного митинга обратился Лукашенко
Он поблагодарил пришедших демонстрантов
Вчера, 20:1278
В "Слуге народа" напомнили Белорусскому лидеру о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича
В "Слуге народа" напомнили Белорусскому лидеру о судьбе беглого украинского президента Виктора Януковича
Зеленского просят перенести заседания ТКГ по Донбассу из Беларуси
Вчера, 17:4880
7 Днів