Общенациональная забастовка объявлена в Беларуси

В продолжение протестов в Беларуси объявлена общенациональная забастовка с 17 августа.

Забастовка продолжится до выполнения требований протестующих.

Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta Live.

Отметим, участники массовых акций требуют провести честные выборы в стране и выражают недовольство фальсификациями и победой президента Александра Лукашенко. При этом в сообщении не указано, кто конкретно будет участвовать в забастовке.

Также сообщается, что протесты в Минске продолжатся и после Марша свободы. Протестующие с 17:00 пройдут от Стелы по проспекту Победителей до ГУМа, после чего вернутся на площадь Независимости.