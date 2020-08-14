По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко

Протесты в Беларуси 16 августа проходят во всех крупных городах страны.

Численность участников акций идет на сотни тысяч.

Об этом сообщает "Белсат".

Сообщается, что в Гродно число участников протеста превысило 40 тысяч. Следующая акция запланирована на 19:00 17 августа. В Бресте многотысячный митинг прошел на площади Ленина, в Пинске на центральной площади собрались около 20 тысяч человек, демонстранты развернули 109-метровый флаг.

Также несколько тысяч людей на площади в Молодечно, в Бобруйске колонна демонстрантов под красно-белыми флагами прошла через весь город. В Могилеве на акции вышли около 15 тысяч человек, массовые протесты прошли в Гомеле и Витебске.