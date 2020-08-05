Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы"

Ночью в Броварах Киевской области подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Инцидент произошел возле дома водителя.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

По его словам, последний материал с этой машиной снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало у дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал Ткач.