 

Обвинения Малюськи по делу депозитов в ПриватБанке опровергли у Суркисов

События Сегодня, 10:0549
Обвинения Малюськи по делу депозитов в ПриватБанке опровергли у Суркисов

Распространенная министром юстиции Денисом Малюськой информация о якобы манипуляциях в судебном процессе по иску компаний Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP о порядке выполнения решения Печерского районного суда Киева от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты этих компаний, не соответствует действительности.

Информация является лживой и направленной на искусственную политизацию этого судебного процесса, а также предназначена для создания давления на суд.

Об этом сообщает пресс-служба компаний.

"Приведенный в публикации перечень якобы манипуляций в судебном процессе не подтвержден ни единым надлежащим процессуальным документом и является ничем иным, как личным мнением и впечатлением Д. Малюськи. Распространение такого мнения, например, экспертом неправительственной организации не представляет угрозы для независимости и непредубежденности судебного процесса. Вместе с тем, распространение такого мнения Министром юстиции является прямым сигналом в адрес суда о том, что истец должен проиграть спор, что является неприемлемым в демократическом и правовом государстве", - говорится в заявлении.

Как известно, в своей публикации министр сообщил, что ПриватБанк не может обслуживать депозиты компаний в связи с тем, что их не существует, поскольку вот уже более трех лет действует запрет Центробанка Республики Кипр на прекращение данных депозитов.

"Более того, Окружным судом г. Никосия (Республика Кипр) выдан бессрочный запрет, действующий по всему миру, который запрещает списывать или иным образом прекращать действие таких депозитов. Следовательно, если депозитов не существует, то со слов Д. Малюськи создаются все основания для разумного предположения о том, что высшее руководство ПриватБанка, Минфина, НБУ и ряда других государственных органов в 2017 году совершили ряд преступлений по законодательству Республики Кипр. Кроме того, такими действиями фактически не признается решение суда государства, члена Европейского Союза. Откровенная политизация судебных споров с компаниями-нерезидентами со стороны высших должностных лиц Украины создает дополнительные реальные риски для государства в международных юрисдикционных органах, о чем существует масса прецедентов на практике. В связи с этим, стремление одного чиновника к самопиару при использовании властных полномочий в итоге может привести к дополнительным имущественным потерям для государства в этом или следующем политическом цикле", - добавляют в пресс-службе.

Компании также напоминают, что зарегистрированы по законодательству Великобритании, государства с одними из наивысших стандартов прозрачности капитала и ведения бизнеса.

"Примечательно, что Компании были лишены своих средств в ПриватБанке не нарушив ни единого закона Украины или какого-либо другого государства. При этом реальным мотивом такого лишения были преступные и корыстные интересы высших должностных лиц из предыдущего политического цикла, в том числе высшего руководства НБУ, о чем существует масса публикаций в открытом доступе. Поэтому, фрагментарный и предвзятый характер комментируемой публикации Д. Малюськи вызывает откровенное недоумение, ведь если спор по каким-то причинам действительно заинтересовал Министра юстиции Украины, то закономерным выглядит активизация расследования преступных действий по лишению Компаний их средств", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что "судебное разбирательство выглядит, как попытка замести следы указанных преступных действий высших должностных лиц предыдущего политического цикла, в том числе высшего руководства НБУ. Этот вопрос может заинтересовать наибольшую фракцию парламента Украины, поддержавшую кандидатуру Дениса Малюськи на занимаемую должность".

В свою очередь, компании намерены обратится в суд с требованием опровержения недостоверной информации, распространенной министром, а также защиты деловой репутации компаний.

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Теги: news, Новости, Украина, ПриватБанк, Малюська, Суркис, 7dniv, 7dnivinfo  
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