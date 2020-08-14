С призывом прекратить насилие обратился президент Германии к Лукашенко

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу Беларуси Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией.

Он обратился также к силовикам страны с призывом не применять насилие против участников акций протеста.

Об этом сообщает DW.

"Я апеллирую к президенту Лукашенко идти путем переговоров. Делать ставку не на насилие, а на диалог", - сказал Штайнмайер.

Военные, по словам президента Германии, не должны совершать грех, применяя насилие против своего народа.

"Люди этой многострадальной, но гордой страны заслуживают на нашу солидарность и поддержку", - резюмировал он.