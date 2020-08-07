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Режим чрезвычайной ситуации продлили в Румынии

Правительство Румынии продлило действие режима чрезвычайной ситуации на время борьбы с пандемией COVID-19.

Режим ЧС был продлен на 30 дней.

Об этом сообщает Romania-Insider.

Во время действия специального режима на территории страны граждане обязаны носить маски в общественных местах и на улицах в течение того времени, которое установила местная власть каждого района.

Кроме того, спортивные соревнования могут быть организованы без участия зрителей, а культурные мероприятия разрешены с соблюдением всех карантинных правил.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации в Румынии ввели 15 мая, после чего его неоднократно продлевали.

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Теги: news, новости, Украина, Румыния, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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