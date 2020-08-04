Если к началу октября рейтинг власти не поднимется, местные выборы перенесут под предлогом COVID-19

В Украине местные выборы, которые Рада назначила на 25 октября, оказались под реальной угрозой отмены или переноса.

Это может произойти в том случае, если половина территории страны окажется в красной карантинной зоне по коронавирусу.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если 50% территории будет в красной зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - заявил Виктор Ляшко.

Ляшко объяснил, что Киев ориентируется в этом вопросе на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии Covid-19.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса. Там члены избирательных комиссий надели даже не маски, а специальные защитные щитки, антисептики стояли даже в избирательных кабинках", - уточнил главный санитарный врач и добавил, что более точные прогнозы о выборах можно делать в начале октября.